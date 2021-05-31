Семья россиянина Константина Ярошенко попросила американского президента помиловать его

Адвокат уточнил, что такое же обращение было отправлено госсекретарю. При этом в сообщении не содержится никакого упоминания о возможном обмене. Ранее жена Ярошенко писала подобные письма двум другим президентам США, но ответа не дождалась, об этом она сама рассказала газете «Известия».

Российский летчик был арестован в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Его депортировали в США, где приговорили к 20 годам тюрьмы.