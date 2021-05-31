Уральская транспортная прокуратура начала проверку из-за прерванного взлета самолета в Екатеринбурге

Пресс-служба надзорного ведомства сообщает, что инцидент с пассажирским лайнером произошел накануне. Воздушное судно Airbus А-320, вылетавшее в Сочи, начало разгоняться по взлетной полосе, когда на борту сработала система оповещения о столкновении. Из-за этого взлет пришлось экстренно прервать. Самолет не поврежден, пассажиры не пострадали. В итоге рейс вылетел с четырехчасовой задержкой.
2021-05-31T05:08:25+03:00
2021-05-31T05:08:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:08, 31 мая 2021
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