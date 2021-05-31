19 заключенных объявили голодовку в колонии под Смоленском

Как говорится в сообщении на сайте регионального ФСИН, речь идет об осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений и содержащихся в «запираемых помещениях». Некоторые из них, по выражению надзирателей, «совершили акты аутоагрессии», то есть причинили вред сами себе. Сообщается, что свой протест заключенные мотивировали нежеланием соблюдать режим. От медицинской помощи они отказались, госпитализация никому не требуется.