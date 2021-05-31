Капитан российского судна «Амур» попросил о консульской помощи

Об обращении командира экипажа и судовладельца агентству РИА Новости рассказал сам генеральный консул в Японии Сергей Марин. Торговый корабль с прошлой недели остается в порту Момбецу после того, как он столкнулся с японской рыболовецкой шхуной, три члена экипажа которой погибли. Российский экипаж не арестован. Капитан отвечает на вопросы службы безопасности островного государства.
2021-05-31T05:07:32+03:00
2021-05-31T05:07:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 31 мая 2021
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