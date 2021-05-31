В Центризбиркоме может появиться направление по борьбе с иностранным вмешательством в выборы

Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на двух членов ЦИК, этот блок будет закреплен за Игорем Борисовым. Он должен будет взаимодействовать со схожими структурами в других органах власти. При этом председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов сказал, что она и до этого работала с ЦИК по этим вопросам.

В верхней палате парламента комиссия по борьбе с иностранным вмешательством появилась в 2017 году, в нижней палате – двумя годами позже.