Баскетбольный клуб «Анадолу Эфес» впервые выиграл Евролигу

В финале турнира турецкая команда обыграла испанскую «Барселону» со счетом 86:81. Этот трофей стал для «Анадолу Эфес» первым в истории клуба. Третье место занял итальянский «Милан», оказавшийся сильнее московского ЦСКА – 83:73. Причем армейцы формально оставались действующими чемпионами – они завоевывали трофей в 2019 году, а в прошлом Евролигу не стали доигрывать из-за пандемии. В этот раз «Финал четырех» в немецком Кельне проходил без зрителей.