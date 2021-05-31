Z Архив новостей новости
5 0 6 0
04:08, 31 мая 2021

На Кипре правящая партия одержала победу на парламентских выборах

Правоцентристская политическая организация «Демократический сбор» набрала почти 28% голосов. Второе место с небольшим отрывом заняла коммунистическая Прогрессивная партия трудового народа Кипра. Об этом со ссылкой на данные ЦИК сообщает агентство РИА Новости. В однопалатный парламент прошли еще четыре партии. Всего в выборах участвовали 15 политических организаций и семь самовыдвиженцев. По предварительным подсчетам, на избирательные участки пришли две трети граждан, имеющих право голосовать.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Идти дорогой Сахарова Мы должны бросить этой власти открытый вызов, как это сделал в свое время Андрей Сахаров. Пришло время начать формирование Гражданского Конгресса – открытого сетевого объединения сторонников демократии…

5 57 6 8376 25.05
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Шокирующий» случай Либо должно шокировать всё: от принудительных посадок в Австрии самолёта Президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлёта белорусского борта с активистом Антимайдана…

5 291 6 48937 24.05
Блоги

+ Мать Романа Протасевича просит мировое сообщество обратить внимание на происходящее с ее сыном Мать Романа Протасевича просит мировое сообщество обратить внимание на происходящее с ее сыном «Они его убьют!»...

5 156 6 27045 28.05
8читать ;смотреть
Голосование
Кто лучше?
5 94 6 16132 25.05
Новости

В Новосибирске скончался молодой человек, получивший пулевое ранение в голову в ходе задержания сотрудником ДПС Инцидент произошел после того, как инспектор остановил автомобиль за тонировку, нарушающую требования регламента…

5 38 6 6603
Блоги

В России стартовал конкурс худших школьных туалетов Конкурс организовала компания-производитель чистящих средств для туалета…

5 175 6 31565 28.05
Блоги

+ Александр Лукашенко: Я действовал законно, защищая людей Александр Лукашенко: Я действовал законно, защищая людей «Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 — абсолютная ложь!»..

5 187 6 35479 26.05
8читать ;смотреть
Блоги

Департамент по авиации Республики Беларусь: Об инциденте с аварийной посадкой самолета RyanAir В качестве доказательства, что на решение экипажа рейса RF4978 не оказывалось давление, угрозы и принуждения, представляем записи переговоров диспетчер-пилот…

5 129 6 27072 25.05
Блоги

Мосгорсуд вынес приговор полицейским, которые подбросили наркотики журналисту Голунову Ключевой фигурант, подполковник Игорь Ляховец получил 12 лет…

5 109 6 22990 28.05
Новости

Европейские ученые, как пишет пресса, доказали, что коронавирус был создан китайскими учеными Ангус Далглейш и Биргер Соренсен обнаружили так называемые «уникальные отпечатки пальцев», которые могли остаться только в результате манипуляций с инфекцией в лабораторных условия…

5 37 6 8094
Новости

Раненый полицейским в Новосибирске все-таки скончался в больнице, подтвердил областной Минздрав Ранее в СМИ уже появлялась информация о его смерти, но ее опровергли…

5 23 6 5223
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Я бы сравнил таких «мастеров пера» с антипрививочными невеждами Внесу ясность в смысл моих заявлений, потому что кое-кто из журналистов решил по-своему интерпретировать антиковидные меры, принимаемые в Чеченской Республике…

5 41 6 9598 28.05
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Алексей Соломин ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

3465252

5 21 6 5014 30.05
#слушать 49:14 ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Денис Драгунский писатель

Еще одна глупая ложь про СССР Не надо к мифу о советском пломбире добавлять миф о том, что советское общество было «этнически безразличным»...

5 522 6 124059 27.05
Блоги

Сергей Марков политолог

Это ожидания, а не ультиматум Россия не будет злоупотреблять сложным положением Белоруссии и что-то требовать от Лукашенко. Это не стиль великой и благородной России…

5 71 6 17156 28.05
Блоги

Анастасия Татулова: Хочешь мнение высказать — заплати миллион Решила одним днём слетать туда-обратно в Питер на эту сессию. Вдруг удастся чтобы услышали. Вчера мне помощник мой пишет что для того чтобы выступить — я должна заплатить за билет на форум 960 000 рублей…

5 31 6 7529 30.05

Популярное за неделю

Новости

Минздрав Израиля подтвердил, что с 31-го мая запрещает своим гражданам посещать Россию без крайней необходимости С этой даты наша страна, а также Аргентина, вносятся в список стран, с максимальным, по оценке Израиля, риском заражения ковид-19...

5 13 6 16296
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко от операции изолировали. Ему купили телескоп, заперли на каком-то чердаке и велели следить, не появятся ли самолеты НАТО. И никуда не звонить, ничем не мешать…

5 50 6 107073 26.05
#слушать 52:27 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Кто лучше?
5 94 6 16154 25.05
Блоги

Андрей Литвинов, пилот Аэрофлота: Что бы сделал я В свете последних событий, мне задают вопрос, что бы сделал я на месте командира, которого «минируют», а потом перехватывает истребитель?..

5 232 6 208363 24.05
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ О захвате Романа Протасевича О захвате Романа Протасевича Государственный терроризм и его последствия…

5 83 6 81042 25.05
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9132821
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4919978

Сегодня в эфире