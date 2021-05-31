На Кипре правящая партия одержала победу на парламентских выборах

Правоцентристская политическая организация «Демократический сбор» набрала почти 28% голосов. Второе место с небольшим отрывом заняла коммунистическая Прогрессивная партия трудового народа Кипра. Об этом со ссылкой на данные ЦИК сообщает агентство РИА Новости. В однопалатный парламент прошли еще четыре партии. Всего в выборах участвовали 15 политических организаций и семь самовыдвиженцев. По предварительным подсчетам, на избирательные участки пришли две трети граждан, имеющих право голосовать.