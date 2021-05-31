«Почта России» может стать холдингом

Переход к такой модели управления предполагается в актуализированной стратегии компании до 2030 года. Об этом в интервью РБК сказал гендиректор Максим Акимов. Смысл реформы в том, чтобы повысить эффективность управления и дать возможность «дочкам» — их может быть больше десяти – напрямую привлекать партнеров и финансирование, а также быстро создавать новые продукты. Акимов напомнил, что холдинговой модели управления придерживаются, например, итальянская, немецкая и сингапурская почты.
2021-05-31T04:07:56+03:00
2021-05-31T04:07:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 31 мая 2021
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