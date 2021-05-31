Основательница сети кафе «Андерсон» отказалась выступать на ПМЭФ из-за билета за почти миллион рублей

Омбудсмен малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова, которая была заявлена как спикер, написала в фейсубке, что ее попросили оплатить регистрационный взнос. В опубликованных ей письмах говорится, что участие в деловой программе не дает каких-либо особых условий оплаты. При этом в комментариях к посту Татуловой многие (в том числе и другие выступающие) утверждают, что спикеры Петербургского международного экономического форума всегда выступают бесплатно, а взносы платят только посетители.
2021-05-31T04:07:10+03:00
2021-05-31T04:07:10+03:00
https://echo.msk.ru/news/2846544-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:07, 31 мая 2021
Загрузка комментариев...