Основательница сети кафе «Андерсон» отказалась выступать на ПМЭФ из-за билета за почти миллион рублей

Омбудсмен малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова, которая была заявлена как спикер, написала в фейсубке, что ее попросили оплатить регистрационный взнос. В опубликованных ей письмах говорится, что участие в деловой программе не дает каких-либо особых условий оплаты. При этом в комментариях к посту Татуловой многие (в том числе и другие выступающие) утверждают, что спикеры Петербургского международного экономического форума всегда выступают бесплатно, а взносы платят только посетители.