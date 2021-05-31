У бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка проходят обыски

Об этом РИА Новости сказали в региональном управлении СК, не пояснив, с чем связаны следственные действия. Источник агентства в правоохранительных органах региона ранее говорил, что речь идет о деле о махинациями с местами на кладбищах. По предварительным данным, бывшего чиновника не задерживали.

Гуменюк только в этом месяце написал заявление об уходе с поста мэра города. Он сделал это на фоне критики со стороны губернатора и полпреда президента. На прошлой неделе депутаты гордумы единогласно приняли отставку мэра.