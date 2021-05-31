Египетские власти отменяют ограничения на работу ресторанов и магазинов

Послабления вступят в силу с завтрашнего дня. Пункты общественного питания и торговые точки смогут вернуться к режиму работы по летнему расписанию, то есть до полуночи. Об этом сообщает агентство Рейтер. Помимо этого правительство объявило о намерениях вакцинировать от коронавируса всех жителей курортов – Хургады и Шарм-эш-Шейха. Утверждается, что все сотрудники отелей прививки уже сделали.

В 2020 году египетская казна недополучила порядка 70% доходов от туризма. На эту сферу экономики ежегодно приходится 15% ВВП страны.