Роспотребнадзор предупредил о повышенном риске для курильщиков заразиться коронавирусом

Сегодня, во Всемирный день без табака, ведомство напомнило, что согласно имеющимся данным, заболевание у тех, кто имеет вредную привычку, протекает в тяжелой форме – это связано с тем, что легкие уже повреждены.

Год назад французские исследователи утверждали, что курильщиков госпитализируют с коронавирусом реже, чем некурящих, однако в ВОЗ отметили что эти данные не проходили рецензирование и в свою очередь напомнили о других исследованиях, доказывающий обратное.