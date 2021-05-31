Американское министерство финансов подтвердило возобновление санкций в отношении белорусских компаний

Агентство Блумберг сообщает, что с 3 июня ограничения восстановят в отношении в том числе «производителя шин, предприятия по производству удобрений и производителя красок».

Вашингтон ввел санкции против Минска в 2006 году после победы на выборах Александра Лукашенко. Это мотивировалось нарушением в республике прав человека. В 2015-м, на фоне содействия Белоруссии урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, санкционный режим был смягчен, однако в апреле этого года Вашингтон выпустил документ, отменяющий действие предыдущего.