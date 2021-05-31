Полиция раскрыла крупную финансовую пирамиду

Газета «Коммерсант» пишет, что в Москве арестовали топ-менеджера и юриста мошеннической организации, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF. По предварительным подсчетам злоумышленникам удалось похитить порядка 5-7 миллиардов рублей. Эти деньги они переводили в офшоры, предъявляя клиентам поддельные отчеты о том, что их средства вложены в серьезные финансовые портфели. Часть денег отмывали через проекты по строительству недвижимости. Предполагаемый организатор финансовой пирамиды уехал в ОАЭ.
2021-05-31T03:06:43+03:00
2021-05-31T03:06:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 31 мая 2021
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