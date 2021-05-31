Полиция раскрыла крупную финансовую пирамиду

Газета «Коммерсант» пишет, что в Москве арестовали топ-менеджера и юриста мошеннической организации, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF. По предварительным подсчетам злоумышленникам удалось похитить порядка 5-7 миллиардов рублей. Эти деньги они переводили в офшоры, предъявляя клиентам поддельные отчеты о том, что их средства вложены в серьезные финансовые портфели. Часть денег отмывали через проекты по строительству недвижимости. Предполагаемый организатор финансовой пирамиды уехал в ОАЭ.