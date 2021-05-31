Стрелявший по прохожим екатеринбуржец законно владел охотничьим карабином

Злоумышленник имел разрешение на оружие с 2010 года, сказали агентству РИА Новости в региональном управлении МВД. По данным властей в результате ЧП ранения получили сотрудник правоохранительных органов и девятилетняя девочка – ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. Силовики взяли квартиру нападавшего штурмом. Он был задержан.

Источник агентства «Интерфакс» сообщает, что мужчина, который накануне открыл огонь по прохожим с балкона своей квартиры, долгое время злоупотребляет алкоголем и находится в депрессии. После увольнения из милиции у него неоднократно случались приступы немотивированной агрессии и семейные конфликты.