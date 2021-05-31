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02:12, 31 мая 2021

Американский актер Джозеф Лара, сыгравший Тарзана, погиб в авиакатастрофе

Бизнес-джет Cessna C501 накануне упал в озеро в штате Теннеси. Всего погибли семь человек. Об этом сообщают местные власти. Вместе с актером жертвой происшествия стала и его жена Гвен Шамблин — она была в США известным диетологом.
Лара исполнял главную роль в телесериале «тарзан: история приключений», который выходил с 1996 по 2000 годы. Он также снимался в сериалах «Спасатели Малибу» и «Конан». Актеру было 58 лет.


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