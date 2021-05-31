Экономическое сообщество стран Западной Африки приостановило членство Мали

Это связано с ситуацией в стране, где неделю назад военные захватили власть, арестовав временного президента и главу правительства после того, как был утвержден состав кабинета министров. ЭКОВАС накануне провело экстренный саммит, на котором участники призвали военных Мали немедленно назначить руководителя правительства из числа гражданских лиц.

Экономическое сообщество уже дважды за последние девять месяцев проводит переговоры с руководством армии. После военного переворота в августе 2020-го оно вводило санкции против малийского режима, которые отменили только после избрания временного президента.