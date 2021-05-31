Самой крупной иностранной делегацией на ПМЭФ станет американская

Об этом РБК сказал вице-премьер Андрей Белоусов. Число участников из США он не привел, однако общее количество иностранцев на форуме оценил в 2 тысяч человек. Мероприятие посетят более 200 представителей Катара, свыше ста человек из Германии и Китая. Многочисленные делегации ждут также из Великобритании, Франции и Италии.

В этом году форум пройдет со 2 по 5 июня в очном формате. Стоимость билетов по сравнению с 2019 годом выросла почти в 2,5 раза и приблизилась к миллиону рублей.