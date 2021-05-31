«Яндекс» покупает онлайн-магазин одежды KupiVIP

Сделка будет закрыта во втором квартале. Ее сумма не раскрывается. В сообщении отмечается, что первое время сервисы «Яндекс.Маркет» и KupiVIP будут работать и развиваться параллельно, но постепенно будут интегрированы друг с другом. Покупка онлайн-магазина позволит IT-компании ускорить выход на рынок одежды, обуви и аксессуаров.

KupiVIP в 2008 году основал предприниматель Оскар Хартманн. Площадка предлагает товары более чем тысяч модных брендов. Работает в России, Белоруссии и Казахстане.