В белорусском МИД не исключили вариант с помилованием россиянки Софии Сапеги

Как сказал в интервью газете «Коммерсант» глава ведомства Владимир Макей, суд, скорее всего, состоится в Белорусии и причем быстро, если в деле будет достаточно материалов. После приговора ее могут передать России, считает министр.

Сапега была задержана вместе со своим спутником – сооснователем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем после того, как самолет, на котором они летели из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. До сих пор официально не говорится о том, что ей вменяют. Как утверждает «Русская служба Би-би-си», речь идет о трех уголовных делах – об организации массовых беспорядков, действиях, грубо нарушающих порядок и разжигании социальной вражды.