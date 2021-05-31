Баскетбольный клуб ЦСКА проиграл итальянскому «Милану» в матче Евролиги за третье место

Игра закончилась со счетом 73:83. Ранее столичная команда в полуфинале уступила турецкому «Анадолу Эфес» — этот клуб в итоге и стал победителем турнира. В финальном матче он переиграл испанскую «Барселону» — 86:81.

Нынешний выход в «Финал четырех» Евролиги стал для ЦСКА уже девятым подряд. В предыдущем году турнир не стали доигрывать из-за пандемии. В этот раз «Финал четырех» в немецком Кельне проходил без зрителей.