В Нигерии боевики похитили из школы-интерната 200 учеников

Местная газета «Вангард» со ссылкой на очевидцев сообщает, что вооруженные люди ворвались на территорию учебного заведения, захватили детей и скрылись. По сведениям прессы убитых и пострадавших в результате инцидента нет. Власти подтвердили агентству Рейтер факт захвата, однако не назвали точное число учеников.

Как отмечается, в последнее время подобные атаки стали происходить в стране все чаще. Боевики захватывают студентов и школьников с целью получения выкупа. С начала года, по некоторым подсчетам, таким образом были похищены уже более 700 детей и подростков.