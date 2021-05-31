Три россиянина погибли при взрыве в Центральноафриканской Республике

Жертвами стали также два местных полицейских, еще пять человек пострадали. Об этом агентству РИА Новости сказал официальный представитель правительства ЦАР. Медицинские источники агентства добавили, что всего на минах, установленных у дороги вооруженными повстанцами, подорвались две полицейские машины.

Французская радиостанция RFI называет погибших бойцами частного военного формирования. Вместе с тем известно, что в стране официально находятся российские военные инструкторы. В конце прошлого года МИД сообщал об отправке в республике еще 300 человек.