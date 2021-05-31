По факту стрельбы в Екатеринбурге завели уголовное дело

Огонь из охотничьего карабина открыл местный житель. Он целился по прохожим с балкона квартиры. По данным СК в результате ранения получили сотрудник правоохранительных органов и девятилетняя девочка – ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. Силовики взяли квартиру нападавшего штурмом. Он был задержан.

Источник агентства «Интерфакс» сообщает, что мужчина долгое время злоупотребляет алкоголем и находится в депрессии. После увольнения из милиции у него неоднократно случались приступы немотивированной агрессии и семейные конфликты.