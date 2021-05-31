Пресненский суд огласит сегодня приговор бывшим спортсменам по делу о стрельбе в комплексе «Москва-Сити»

На скамье подсудимых оказались два бывших члена спортивного клуба боевых искусств «Скорпион» Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов. Из материалов уголовного дела следует, что они причастны к стрельбе в «Москва-Сити» в 2017 году. В ходе прений сторона обвинения просила назначить Исмаилову 19 лет и 6 месяцев лишения свободы, а Хамидову — 18 лет и 6 месяцев лишения свободы. Обоим с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В ходе расследования дела установлено, что на территории комплекса «Москва-Сити» произошел конфликт между сотрудниками охраны ресторана и двумя посетителями, началась стрельба, в результате 6 человек получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Как отмечают в Следственном комитете, в холле здания башни «Око» Магомед Исмаилов дал команду достать оружие, после чего сопровождавшие его лица произвели из незарегистрированного огнестрельного оружия не менее 10 выстрелов.

В качестве дополнительного наказания прокурор попросил оштрафовать каждого подсудимого на 1 миллион рублей.