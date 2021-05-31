В Минске рассмотрят апелляцию защиты россиянки Софьи Сапеги, оказавшейся в СИЗО после вынужденной посадки самолета

В Минске сегодня будет рассмотрена апелляция защиты россиянки Софьи Сапеги, оказавшейся в изоляторе после вынужденной посадки самолета в белорусской столице. Ее адвокаты хотят обжаловать отказ суда удовлетворить жалобу на задержание девушки. Кроме того, сегодня Сапеге могут предъявить обвинение.

Софью Сапегу в Белоруссии подозревают в совершении в период с августа по сентябрь прошлого года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса республики, сообщали в Минске. По данным Новой газеты, речь идет об организации массовых беспорядков и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме того, правозащитники сообщили, что девушка проходит подозреваемой по статье о «разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды». В сети появилось видео из изолятора, в котором Сапега признается, что работала редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси» — в нем публикуются личные данные силовиков. Ранее к россиянке впервые допустили адвоката. Сапегу задержали 23 мая после экстренной посадки в Минске самолета Ryanair, вместе с нею был задержан ее молодой человек, экс-главред оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.

Вынужденная посадка самолета и задержания вызвали международный скандал – Евросоюз рекомендовал авиакомпаниям избегать полетов на Белоруссией, а перевозчикам республики запретил летать в воздушном пространстве ЕС.