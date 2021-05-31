Суд начнет рассмотрение иска политика Алексея Навального к колонии за постановку его на учет как склонного к побегу

Суд во Владимирской области начнет рассмотрение иска политика Алексея Навального к колонии за постановку его на учет как склонного к побегу.

Оппозиционер был поставлен на профилактический учет на полгода. По словам представителя колонии, этот срок был утвержден Минюстом. Другой же представить исправительного учреждения сказала, что это делается автоматически.

При этом Алексей Навальный ранее сообщил, что в СИЗО его ставили на контроль только на три месяца, срок уже вышел, но руководство колонии по непонятным причинам решило увеличить время.

Политик участвует в заседании по видеосвязи. Сейчас он отбывает наказание по условному сроку, который был заменен на реальный по делу «Ив Роше» в колонии под Покровом. Навальный жаловался, что из-за постановки на учет ему не дают спать. Ночью сотрудники исправительного учреждения постоянно его будят, фиксируя на видеорегистратор, что осужденный находится на месте.

Заседание должно начаться в 15 часов в Петушинском районном суде.