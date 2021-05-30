Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова отказалась от участия в ПМЭФ

Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова отказалась от участия в Петербургском международном экономическом форуме. У себя в Фейсбуке она пишет, что организаторы попросили ее заплатить 900 тысяч рублей за регистрацию на мероприятии. Официальное приглашение на форум пришло за подписью советника президента России Антона Кобякова. Несмотря на отказ оплатить взнос, на сайте форума анонсировано выступление Татуловой на сессии 3 июня. По сведениям издания The Bell, 960 тысяч рублей в этом году стоит премиум-билет, который дает право на участие во всех мероприятиях, включая посещение планерного заседания с Владимиром Путиным и проход в зоны делового общения. Стандартный билет на форум стоит 840 тысяч рублей. ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 2 по 5 июня в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В пленарном заседании примет участие Владимир Путин. По данным «Фонтанки», из-за этого сотрудников форума перед ним отправили на двухнедельный карантин.