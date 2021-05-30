Власти ЦАР сообщили о гибели трёх россиян в результате взрыва на севере страны

По словам представителя правительства ЦАР, также погибли двое местных полицейских, ещё несколько человек, ранены. Между тем, международное французское радио называет погибших россиян бойцами частного военизированного формирования, которые они ехали по дороге в составе колонны военных ЦАР. В Минобороны России эту информацию не комментировали. Власти ЦАР ведут с мятежниками борьбу, в частности, при поддержке миротворческого контингента ООН. Кроме того, в стране работают российские военные инструкторы.