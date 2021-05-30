Макей: Гражданку России Софью Сапегу, задержанную в Минске, после суда могут помиловать решением Лукашенко

Гражданку России Софью Сапегу, задержанную в Минске, после суда могут помиловать решением Лукашенко или направить в Россию для отбывания наказания. Такой прогноз на страницах «Коммерсанта» дает глава МИД Белоруссии Владимир Макей. В интервью изданию Макей заявил, что инцидент с самолётом Ryanair не может быть основанием для деструктивных действий в отношении авиакомпании «Белавиа». Национальный авиаперевозчик, по его мнению, пострадал ни за что. После принудительной посадки в Минске рейса Ryanair и задержания оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича и его девушки, гражданки России Софьи Сапеги авиакомпания Белавиа фактически оказалась в международной изоляции – ее самолеты не принимают в европейских аэропортах, а западные перевозчики выполняют рейсы минуя белорусскую территорию.
2021-05-30T23:07:01+03:00
2021-05-30T23:07:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:07, 30 мая 2021
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