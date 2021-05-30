Бывший сотрудник полиции, устроивший стрельбу с балкона своего дома в Екатеринбурге, задержан

Ранения получили девочка и сотрудник Росгвардии, который выехал на место происшестия по тревожному вызову из ближайшего магазина. Во время штурма квартиры злоумышленник оказал вооруженное сопротивление, выстрелив в бойцов СОБРа Росгвардии не менее 10 раз. Личность стрелявшего установлена. Как пишет местное издание «Екатеринбург онлайн», стрелявшего зовут Сергей Боков, ему 48 лет, ранее он работал в МВД. Стрелял он из официально зарегистрированного охотничьего карабина. По предварительным данным следствия, он был сильно пьян.

Устроивший стрельбу в Екатеринбурге, в результате которой пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии, был уволен из органов внутренних дел более 10 лет назад. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, 48-летний Сергей Боков служил рядовым инспектором ППС в звании старшего прапорщика. Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что последнее время Боков работает в частном