Бывший сотрудник полиции, устроивший стрельбу с балкона своего дома в Екатеринбурге, задержан

Об этом сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых.

Во время штурма квартиры злоумышленник оказал вооруженное сопротивление, выстрелив в бойцов СОБРа Росгвардии не менее 10 раз. Личность стрелявшего установлена. Как пишет местное издание «Екатеринбург онлайн», стрелявшего зовут Сергей Боков, ему 48 лет, ранее он работал в МВД. Стрелял он из официально зарегистрированного охотничьего карабина. По предварительным данным следствия, он был сильно пьян. По некоторым данным, перед стрельбой мужчина отправил сообщения своим знакомым, в котором утверждал, что ему надоела жизнь, и что он сегодня «умрет и всех постреляет». Задержанный будет направлен на психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона. Ранее подозреваемый на учете у психиатра или нарколога не состоял.