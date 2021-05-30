В Петрозаводске на площади 1 тыс. кв. м. горит кровля гостиницы «Северная». По предварительным данным МЧС по Республике Карелия, погибших и пострадавших нет. Гостиница является важнейшим историко-культурным объектом Петрозаводска. Здание было построено в 1936-1939 гг. по проекту архитектора Юрия Русанова в стиле т.н. «пролетарской классики» и расположено рядом со зданием правительства республики.
2021-05-30T21:04:06+03:00
2021-05-30T21:04:49+03:00
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21:04, 30 мая 2021
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