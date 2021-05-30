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21:03, 30 мая 2021

Мужчина, который устроил стрельбу в Екатеринбурге, задержан

Росгвардия подтвердила задержание мужчины, открывшего огонь из окна своей квартиры в Екатеринбурге. «В результате штурма СОБР Росгвардии задержал подозреваемого в его квартире и передал представителям УМВД. Во время операции никто из офицеров спецподразделения Росгвардии не пострадал», — сообщил «Интерфаксу» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. По некоторым сведениям, стрелявший при задержании оказал сопротивление. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Также, по его словам, проверяется информация, что перед стрельбой он разослал своим знакомым сообщения, что устроит стрельбу и покончит с собой так как ему все надоело.

Бывший сотрудник полиции, который устроил стрельбу из окна жилого дома по прохожим в Екатеринбурге, по предварительным данным, находится в неадекватном состоянии. Предположительно, огонь велся из охотничьего ружья. Злоумышленник успел сделать не менее 10 выстрелов и ранил девочку и сотрудника Росгвардии.



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