Участник Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» скончался в Калининграде

Как сообщили в Instagram организаторы, скончавшемуся было 34 года. Дежурившие на маршруте медики провели реанимационные действия, но спасти спортсмена не смогли. Отмечается, что перед выходом на дистанцию мужчина прошел медкомиссию и получил справку о допуске к забегу.