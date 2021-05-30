Участник Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» скончался в Калининграде

Как сообщили в Instagram организаторы, скончавшемуся было 34 года. Дежурившие на маршруте медики провели реанимационные действия, но спасти спортсмена не смогли. Отмечается, что перед выходом на дистанцию мужчина прошел медкомиссию и получил справку о допуске к забегу.
2021-05-30T20:05:01+03:00
2021-05-30T20:05:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:05, 30 мая 2021
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