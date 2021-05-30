Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» предлагает ограничить продажу алкоголя до 5 л в год на человека

Член Общественной палаты руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с предложением ограничить продажу алкоголя до пяти литров в год на человека. Как сообщает портал URA.RU, Хамзаев считает, что такие меры позволят сократить количество контрафактного алкоголя.
2021-05-30T20:04:22+03:00
2021-05-30T20:04:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 30 мая 2021
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