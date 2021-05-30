Байден пообещал поднять тему прав человека на встрече с Путиным 16 июня в Женеве

Президент США Джо Байден пообещал поднять тему прав человека на встрече с Владимиром Путиным 16 июня в Женеве. Как ранее заявляли в Кремле, лидеры России и США обсудят состояние и перспективы российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня.
2021-05-30T20:03:20+03:00
2021-05-30T20:04:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 30 мая 2021
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