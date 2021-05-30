Территория вокруг многоквартирного дома, из которого ведет стрельбу неизвестный в Екатеринбурге, оцеплена. Жителей эвакуировали. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что в результате стрельбы ранения получили сотрудник Росгвардии и девочка, она госпитализирована в тяжелом состоянии. К месту происшествия направлено подразделение СОБРа. Злоумышленник сделал минимум 10 выстрелов, предположительно, из охотничьего ружья «Сайга», он заперся в квартире и продолжает стрелять.

По неподтвержденным данным, стрельбу устроил бывший полицейский, никаких требований не выдвигает. По сведениям телеканала РЕН, перед тем, как открыть стрельбу, стрелок отправил сообщения своим знакомым с текстом «надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю».