В городе Сафоново Смоленской области 19 заключенных ИК-3 объявили голодовку, трое из них нанесли себе увечья. Об этом сообщает региональное управление ФСИН. Заявления об отказе приема пищи поступили от осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений (терроризм, убийства, разбой и т.д.), содержащихся в запираемых помещениях. В сообщении ФСИН также сказано, что осужденные якобы отказываются от медицинской помощи и не хотят «соблюдать режимные требования». УФСИН по Смоленской области проводит служебную проверку. Ранее на этой неделе 27 заключенных лечебно-исправительного учреждения в Балашове Саратовской области объявили голодовку и порезали себе руки. Они так же как и заключенные в Сафоново находились в «запираемых помещениях» — штрафных изоляторах и помещениях камерного типа.

Адвокат Мария Сочан тогда рассказала «Новой газете», что заключенные требовали вмешательства администрации учреждения, так как в сырах камерах завелись крысы и мыши, но руководство игнорировало проблему.