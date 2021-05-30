UPDВрачи оценивают состояние пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девочки как крайне тяжелое. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Бывший полицейский, по предварительным данным, устроил стрельбу с балкона своей квартиры в Екатеринбурге, в результате которой пострадали сотрудник Росгвардии и ребенок. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах «По предварительной на данный момент информации, стрельбу открыл бывший сотрудник полиции. Как предполагается, он стреляет из охотничьего ружья, зарегистрированного на него. Пока не задержан», — сказал источник. Он не исключил, что стрелявший находится в состоянии опьянения. Сейчас на место происшествия стягиваются сотрудники силовых структур и оперативных служб, выставляется оцепление. Сам стрелявший никаких требований не выдвигает.