В Лондоне вынесли приговор по делу об изъятии крупной партии наличных денег. Речь идет о сумме в 5,4 миллиона фунтов.

Осуждены три человека. Руслана Шамсутдинова приговорили к трем годам и девяти месяцам тюрьмы, Сергея Аузиньша — к трем годам и четырем месяцам, Сервана Ахмади — к одному году и восьми месяцам, а также к исправительным работам. Все фигуранты уголовного дела признали себя виновными. Схему организации преступления расследовали почти год. Следователи установили, что один из фигурантов — Руслан Шамсутдинов выносил тяжелые сумки из своего дома в Фулхэме. Полицейские обнаружили в них наличные деньги. После этого обыск прошел в квартире Шамсутдинова, где также были найдены наличные, они лежали под кроватями, в шкафах и на полу. Партия денег стала крупнейшей в истории, которую когда-либо изымали представители лондонской полиции.

Раскрытой схемой отмывания денег пользовались несколько преступных групп.