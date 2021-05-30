Минпромторг и ГИБДД рассматривают возможность установки алкозамков на автомобили, водители которых попадались пьяными за рулем.

Автомобильный эксперт «Эха Москвы» Сергей Асланян считает, что в России такая практика может быть использована для сведения счетов сотрудников ДПС с водителями, поскольку среди полицейских распространено превышение полномочий. По словам Сергея Асланяна, в России нередки случаи, когда трезвых водителей признают пьяными вследствие личной неприязни и конфликтов с сотрудниками ДПС.