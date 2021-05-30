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19:26, 30 мая 2021

В Екатеринбурге неизвестный мужчина открыл огонь с балкона жилого дома по людям

UPD Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии направлен на место стрельбы в жилом микрорайоне Екатеринбурга. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. «На место происшествия, где бывший полицейский открыл стрельбу из окна жилого дома в Екатеринбурге, направлен СОБР Росгвардии», — сказал собеседник агентства. Среди пострадавших — ребенок и сотрудник Росгвардии.

Неизвестный стреляет с балкона по прохожим в Екатеринбурге, есть раненые, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. «В Чкаловском районе мужчина осуществил несколько выстрелов, предположительно из карабина «Сайга», по прохожим с балкона собственной квартиры. По предварительным данным, два человека получили ранения», — сказал собеседник агентства. «Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.


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