В Екатеринбурге неизвестный мужчина открыл огонь с балкона жилого дома по людям

UPD Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии направлен на место стрельбы в жилом микрорайоне Екатеринбурга. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. «На место происшествия, где бывший полицейский открыл стрельбу из окна жилого дома в Екатеринбурге, направлен СОБР Росгвардии», — сказал собеседник агентства. Среди пострадавших — ребенок и сотрудник Росгвардии.

Неизвестный стреляет с балкона по прохожим в Екатеринбурге, есть раненые, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. «В Чкаловском районе мужчина осуществил несколько выстрелов, предположительно из карабина «Сайга», по прохожим с балкона собственной квартиры. По предварительным данным, два человека получили ранения», — сказал собеседник агентства. «Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.