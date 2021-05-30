Организаторы Roland Garros пригрозили второй ракетке мира Осаке дисквалификацией за отказ общаться со СМИ

Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису пригрозили второй ракетке мира японке Наоми Осаке дисквалификацией за отказ общаться со СМИ. Как сообщает пресс-служба турнира, ранее 23-летняя спортсменка заявила, что на Roland Garros не будет участвовать в обязательных пресс-конференциях. Организаторы турнира просили теннисистку изменить позицию, но Осака после победы в первом раунде над румынкой Патрисией Марией Тиг отказалась общаться с прессой. В результате Осаку оштрафовали на $15 тыс.