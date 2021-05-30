Минпромторг и ГИБДД обсуждают возможность принудительно ставить алкозамки тем, кого уже привлекали за нетрезвую езду

Минпромторг и ГИБДД обсуждают возможность принудительно оборудовать алкозамками машины водителей, которых хоть раз привлекали к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Об этом, как передает агентство «Прайм», замглавы Минпромторга Василий Шпак заявил в ходе выставки «Интеллект машин и механизмов».

Алкозамок — устройство с индикатором паров этилового спирта, блокирующее зажигание в машине при их выявлении. Летом прошлого года «Коммерсантъ» писал, что Минпромторг прорабатывает концепцию массового внедрения алкозамков в серийные модели» автомобилей. По оценке опрошенных газетой экспертов, это может привести к росту цен на автомобили, поскольку сами устройства стоят от 25 до 120 тысяч рублей.