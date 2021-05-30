К 17 часам более 9,5 млн избирателей приняли участие в предварительном голосовании ЕР по отбору кандидатов на выборы

К 17 часам более 9,5 млн избирателей приняли участие в предварительном голосовании «ЕР» по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы. Об этом сообщила пресс-служба единороссов. По словам замсекретаря генсовета «Единой России» Сергея Перминова, «кампания идет спокойно», все нарушения в обязательном порядке рассматриваются.