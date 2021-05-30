Глава Европарламента призвал к усилению санкций против России

Дэвид Сассоли считает, что после введения санкций против Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair ЕС должен рассмотреть дальнейшие санкционные меры и против Москвы. В интервью медиагруппе Funke Сассоли сказал, что санкции необходимо ужесточить против российских чиновников, одновременно установив более тесные контакты с населением и гражданским обществом, российскими НКО и независимыми СМИ. Сассоли также потребовал немедленного освобождения в Белоруссии экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.
2021-05-30T18:32:42+03:00
2021-05-30T18:32:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 30 мая 2021
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