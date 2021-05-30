По данным Bloomberg, Брюссель и Вашингтон работают над совместным заявлением в преддверии саммита ЕС-США. В проекте документа речь идет о реагировании на «вредоносную деятельность» России. По данным агентства, Брюссель, в частности, предлагает Вашингтону выступить против подавления российскими властями гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ в России. В саммите ЕС 15 июня примут участие лидеры 27 стран Евросоюза и Соединенных Штатов. На следующий день, 16 июня, у главы Белого дома запланированы переговоры в Женеве с президентом РФ Владимиром Путиным.

Директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин считает, что Россия получает не одного политического противника, а двух. По мнению Тренина, важным пунктом в противостоянии с Европейским Союзом стали недавние события в Белоруссии