В Белоруссии задержали главного редактора гродненского портала Hrodna.Life Алексея Шоту. Он ранее работал в белорусском издании Tut.by.

Алексея Шоту задержали, когда он вышел из дома на улицу, где его ждала бывшая жена. Из припаркованного неподалеку тонированного микроавтобуса вышли несколько человек в штатском и увезли главреда Hrodna.Life в отделение полиции. В его квартире провели обыск, изъяли технику. Как выяснилось, задержали Шота из-за того, что портал повторно разместил сообщение оппозиционного телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Также сегодня стало известно, что бывшего главреда Nexta Романа Протасевича, задержанного неделю назад после вынужденной посадки самолета в Минске, перевели в СИЗО КГБ. Об этом сообщили в правозащитном центре «Весна». В этом же СИЗО находится россиянин Егор Дудников. Его задержали в начале мая в Минске, а сегодня молодого человека отправили под арест на 2 месяца. Ему вменяют организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок за то, что Дудников озвучивал ролики для оппозиции. В изоляторе в Минске содержится еще одна россиянка – София Сапега, которую сняли с самолета вместе с Протасевичем. По данным «Новой газеты», завтра ей могут предъявить обвинение.

Ранее в сети появилось видео из изолятора, в котором Сапега признается, что работала редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси» — в нем публикуются личные данные силовиков.