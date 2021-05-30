В Новосибирске скончался молодой человек, которого во время задержания ранил сотрудник ДПС

В отношении патрульного было заведено уголовное дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и превышении должностных полномочий, однако, после того как пострадавший умер в больнице, статья была переквалифицирована. Теперь сотруднику ДПС вменяют причинение смерти по неосторожности. За это обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

Инцидент произошел в минувшую пятницу. Автомобиль марки Тoyota не остановился по требованию автоинспекторов, после чего патрульные начали его преследовать. Машина припарковалась у придорожной гостиницы, из нее выбежали несколько человек и попытались скрыться. Сотрудникам ДПС удалось задержать одного из них. В это время оставшиеся молодые люди вернулись и стали оказывать сопротивление силовикам. Один из сотрудников достал пистолет и во время борьбы случайно выстрелил. 19-летнего пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Как сообщили очевидцы «Новой газете», сейчас в поселке Мошково, где и произошел инцидент, дежурят сотрудники ОМОНа в бронежилетах, дом стрелявшего дпсника также под охраной. Вместе с тем о каких-либо волнениях пока не сообщается. Региональное МВД сейчас проводит проверку по факту случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения спецназа «Альфа» Алексей Филатов видит в действиях сотрудника ДПС распространенную ошибку, связанную с плохой стрелковой подготовкой. Как он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», качественно обучить большой штат российских силовиков крайне сложно. «В нынешнее время, когда существует такое количество силовых ведомств, а сотрудники ДПС имеют доступ к оружию, такое количество сотрудников подготовить очень трудно. С профессионалом такого бы не произошло. Подобные случаи были во все времена. Это такая типичная ошибка слабо подготовленного сотрудника структуры», — сказал он. По словам эксперта, досылание патрона в патронник в руках даже средне подготовленного человека занимает не более полсекунды, поэтому человеческий фактор здесь играет важную роль. «Бывает, что в момент сжатия рукоятки пистолета палец автоматически нажимает на спусковой крючок и происходит неконтролируемый выстрел», — отметил он.

Член Общественного совета при МВД Владимир Соловьев уверен, что избежать случаев непреднамеренного ранения или убийства сотрудниками полиции можно, если скрупулезно уточнить инструкции для представителей власти, наделенных правом ношения оружия. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «На случайности трудно влиять, предугадать их или повлиять на них. Если взять статистику и посмотреть, что творится в США, когда несколько человек в неделю гибнет от пуль полицейских, то у нас единичные случаи. И они рассматриваются отдельно и жестко проверяются и карается», — сказал Соловьев. Руководство МВД и Росгвардии должно провести тщательную работу, чтобы такие случаи больше не повторялись, считает Соловьев. «Скорее всего этот случай будет наисерьезнейшим образом изучен, и если сотрудник окажется виноват, то он будет сурово наказан. Такие случаи также рассматриваются на заседаниях Общественного совета при МВД. Нужны какие-то уставы, принятые по опыту работы, и по этим подобным случаям должны писаться инструкции для сотрудников МВД и Росгвардии, чтобы такое не повторялось», — сказал он.

Политик Дмитрий Гудков сравнил в эфире «Эха Москвы» историю с гибелью 19-летнего молодого человека в Новосибирске с историей с Джорджем Флойдом и Black Lives Matter в США. «Применение оружия было абсолютно избыточным, и привело к гибели гражданина. Можно, конечно, провести аналогию с США — у нас (после случившегося) тишина, а в США спровоцировало мощную общественную кампанию, которая повлияла на президентские выборы», — сказал Гудков. Гудков видит серьезную проблему в большой численности сотрудников силовых структур, которых нет возможности обучить должным образом владением оружием. По его словам, численность одной только Росгвардии превышает численность всей армии ФРГ. «У нас в полиции работают люди, которые вряд ли хорошо владеют оружием. В таких условиях обеспечить для такого количества людей в погонах профессионализм и навыки владения оружием невозможно. Только потому что их просто много, такого количества сотрудников правоохранительных органов у нас не было даже во времена Советского Союза. У нас силовиков больше раз в пять, чем это необходимо. А почему у нас люди молчат, потому что они привыкли молчать по любому поводу. Потому что у нас авторитарный режим: у нас просто так людей сажают, поэтому люди запуганы, они не привыкли к коллективному действию. У нас исторически люди привыкли переживать власть, такой генетический опыт наших граждан. они не привыкли объединяться для того, чтобы изменить и правила игры, они привыкли просто ждать и пережидать, пока власть не сменится», — отметил он. В пятницу вечером на 61-м км автодороги Р-255 «Сибирь» в Мошковском районе водитель автомобиля Тoyota не остановился по требованию сотрудника ДПС и продолжил движение. Во время задержания водителя полицейский достал пистолет и во время борьбы произошел непроизвольный выстрел.